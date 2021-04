A forma como comemos e o que comemos não se reduz ao ato alimentar, mas também trata do respeito físico, emocional e psicológico do nosso corpo e, num âmbito mais alargado, do ambiente e da sociedade. Em traços largos podemos assim definir a Alimentação Consciente, tema que será aprofundado por Vanessa Andrade, chefe de cozinha e consultora macrobiótica, na masterclass que dirigirá a 12 de abril, a partir das 21h30.

Na sessão online e gratuita, Vanessa vai partilhar a sua perspetiva sobre o que é uma alimentação que nos nutre verdadeiramente e que integra um estilo de vida consciente, sem radicalismos e adaptada à realidade e necessidades de cada um.

O que significa ser saudável? O que é ter saúde? Através destas questões os participantes na iniciativa poderão compreender “como pode potenciar a sua qualidade de vida e estilo de alimentação indicado para a maximizar”, adianta a mentora do projeto Green Smiles.

“Durante a masterclass serão também partilhadas várias dicas concretas do que podemos implementar diariamente para concretizar uma alimentação consciente, tendo sempre como ponto de partida uma alimentação completa, saborosa e nutritiva”, sublinha Vanessa Andrade.

A masterclass conta com lugares limitados. As inscrições fazem-se através do e-mail hello@greensmiles.pt