No Porto, o Natal traz brunch com sabores da época e cocktails inspirados nos três Reis Magos

No Vogue Café Porto, já há aroma e sabor a Natal. A poucos passos da Avenida dos Aliados, onde brilha a árvore de Natal da cidade e entoam os cânticos festivos, o Restaurante & Bar preparou um menu especial de brunch para a época.

Disponível todos os dias, das 12h00 às 16h00, o menu de brunch passa a integrar, até dia 26 de dezembro, uma coleção de sabores festivos, com toque de contemporaneidade. A começar pelas bebidas, que levam a viajar pelos mercados de Natal de outras paragens, há duas novidades: “Christmas Punch”, uma versão própria de vinho quente, com vinho do Porto Taylor’s 10 Anos, limão, laranja, mel e uma combinação de ervas e especiarias - alecrim, louro, cravinho, noz moscada, cardamomo, canela, anis (9 euros) e o “V’nog”, uma recriação própria do tradicional Eggnog, feito à base de Rum Havana 7 Anos, xarope de baunilha e ovo (9 euros).

As criações de assinatura passam também para o menu, que mantém as opções habituais à carta e soma agora novas adaptações de pratos como os Ovos Benedict com bacalhau fumado, bacon e molho hollandaise (7 euros) e o Bagel de peru recheado, com frutos secos e cebolete (7 euros). Há também estreias na carta como a Shakshuka, receita tradicional do oriente, com legumes estufados, ovo escalfado, especiarias e iogurte (7 euros) e a Tosta de queijo chèvre, com pera caramelizada, sementes de abóbora e redução de vinho do Porto (7 euros).

Cocktails inspirados nos três Reis Magos. créditos: Vogue Café Porto

Nos doces, dois imperdíveis da quadra natalícia: Rabanada com banana caramelizada e laranja (7 euros) e “Cinnamon Rolls”, os tradicionais rolinhos de canela (7 euros), para conforto do estômago e do espírito natalício.

Aos fins de semana e feriados, o brunch é servido ao ritmo dos Djs convidados. E para criar um verdadeiro ambiente de festa, outra das novidades é a tríade de cocktails inspirados nos reis magos: “Myrrh”, feito à base de Calvados Père Magloire VSOP (aguardante envelhecida), sumo de maçã, sumo de lima e xarope Monin Canela (8 euros), “Incense”, uma criação com vinho do Porto Fonseca Bin 27, infusão e xarope de alecrim, italicus e sumo de lima (8 euros). Por fim, o “Gold” resulta de uma combinação de Whiskey Black Bush Bushmills, xarope de baunilha, Ginja de Óbidos e sumo de lima (9 euros).

Vogue Café Porto Rua de Avis, nº 10, Porto Contactos: tel. 223 398 550; e-mail reservations@voguecafe.pt

O espaço encontra-se de portas abertas todos os dias das 12h00 às 00h00, prolongando-se até à 01h00 às sextas, sábados e vésperas de feriado. O brunch é servido entre as 12h00 e as 16h00. Reservas são recomendadas através do telefone 22 339 8550 ou e-mail reservations@voguecafe.pt