Em Portugal há cinco anos, a chef Joana Thöny Montbabut dá a provar o cruzamento entre as memórias francesas e as inspirações portuguesas. Este ano, a Boutique da chef Joana homenageia o mar português e os clássicos “Friture”, os peixinhos de chocolate que deliciam os franceses na Páscoa. Os ovos, bolos e tablets de chocolate podem ser encomendados por telefone, e-mail, na loja online disponível no site ou ainda presencialmente no Le Monumental Palace, hotel na Avenida dos Aliados, no Porto.

Em destaque na Boutique da chef Joana Thöny Montbabut está o Ovo Mar de Surpresa (35€), o embaixador oficial desta Páscoa. Por fora, reveste-se de elementos marítimos esculpidos pela equipa da chef e, por dentro, o cacau Valrhona é temperado e moldado em formato de pequenos peixes, recuperando a tradição francesa em homenagem a um dos milagres bíblicos.

Os peixes de chocolate também podem ser degustados individualmente. Estão disponíveis para compra “latas de conserva” que guardam 60 gramas de Sardinha Friture em chocolate de leite (15€). A Boutique contempla ainda Tablet de Chocolate com Alga Nori (10€ - 100g).

Para os amantes do clássico bolo de chocolate, a proposta da chef, além dos seus segredos chocolateiros, é de adicionar amêndoa, esperando uma junção crocante de equilíbrio e delicadeza. O Bolo de Chocolate e Amêndoa (20€) pesa cerca de 450g, suficiente para deleitar quatro pessoas.

Os doces de Páscoa estão disponíveis até 31 de março, dia de Páscoa. Todos os produtos da Boutique da chef Joana Thöny Montbabut podem ser encomendados através do telefone 227 662 410, do email porto.monumental@maisonalbar.eu ou no site, com entrega na área metropolitana do Porto em dois dias úteis.