A 14 de fevereiro, dia em que se celebra o amor, a proposta da ViniPortugal é a de visitar as suas salas de provas na capital e no Porto e “oferecer um copo de vinho à cara-metade, sendo que o primeiro é um presente da ViniPortugal”. Momento para desfrutar de alguns dos mais aclamados vinhos nacionais. As salas estarão abertas desde as 11h00 até às 19h00.

Contando com várias opções desde serviço de vinho a copo, provas temáticas e um serviço de garrafeira, as Salas de Provas da ViniPortugal permitem uma viagem vinícola por todas as regiões do País com bilhetes a partir dos 5 euros.

A Sala de Provas de Lisboa localiza-se na Ala Poente do Terreiro do Paço e tem como contactos o telefone 213 420 690 e o e-mail provas.salalisboa@viniportugal.pt. Por seu turno, a Sala de Provas do Porto, situa-se na Rua das Flores, n.º 8/12, com o contacto telefónico 223 323 072 e o e-mail provas.salaporto@viniportugal.pt