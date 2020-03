No Algarve, o brunch do restaurante L14 inclui showcooking

Para usufruir a dois, em família ou entre amigos, o Sunday Brunch @L14 (hotel NAU Salgados Dunas Suites, na Herdade dos Salgados), conjuga a oferta gastronómica com os cuidados de bem-estar do Spa do hotel. Desta forma, todos os domingos, até 7 de junho, o Sunday Brunch @L14, servido entre as 12h00 e as 15h30, disponibiliza um buffet. Neste, o chefe de cozinha Vítor Monteiro destaca os bowls saudáveis, as tostas de abacate com ovo.

créditos: NAU

Um brunch que não dispensa a presença do chefe de cozinha na sala com showcooking de ovos e panquecas. Também para acompanhar a refeição, as tarteletes de frutas, para além dos vários pratos quentes, que contam com o Wellington de novilho servido com bearnês como novidade nesta nova edição.

Este brunch inclui ainda sumos naturais, águas aromatizadas, infusões, além do serviço de cafetaria incluído.

A completar a oferta gastronómica, os clientes do Sunday Brunch @L14 usufruem ainda de livre acesso ao Circuito de Água do SPA L14, com sauna, banho turco, jacuzzi, duche de contraste, zonas de relaxamento e a piscina de hidromassagem.

Restaurante L14 Hotel NAU Salgados Dunas Suites, na Herdade dos Salgados Rua Boca da Alagoa, Guia, Albufeira Contactos: Tel. 289 244 780, e-mail salgadosdunas@nauhotels.com

A oferta completa do Sunday Brunch @L14 está disponível por 23 euros/adulto ou a 12 euros para crianças entre os três e os 12 anos de idade.