Uma tendência que se tem vindo a acentuar particularmente entre os millenials e geração z, que procuram não comprometer o equilíbrio com opções calóricas e/ou com altas percentagens de açúcar, como é o caso da cerveja, bebidas com elevada quantidade de álcool na sua composição, como o vinho, ou ainda bebidas de difícil confeção, como acontece com o gin.

A Phunk surge assim como uma bebida alcoólica funcional, prática e amiga do ambiente, com uma embalagem totalmente sustentável, feita em cartão, e enlatada em metal 100% reciclável.

Composta maioritariamente por água, é uma bebida gaseificada com sabor a frutas, com um teor de álcool reduzido (4,5%), sem glúten e sem açúcares adicionados, o que lhe confere apenas 26 calorias por 100ml.

Disponível em quatro sabores diferentes, dois mais doces - manga e cereja - e dois mais neutros - lima e gengibre, e mirtilo - a nova água com álcool promete agitar o setor nacional de bebidas e conquistar uma nova geração de consumidores.

Duarte Froes, a cara por detrás do projeto, teve o seu primeiro contacto com as hard seltzers nos Estados Unidos, em 2018, quando estudou em Cornell e ingressou como advogado em Nova Ioque, tendo regressado a Portugal, em 2020, para criar a primeira marca de água com álcool do país.

créditos: Phunk

Disponível online com entregas em todo o país, e em expansão no canal Horeca, a marca pretende, num primeiro momento, criar a categoria e crescer organicamente no mercado português, como líder das hard seltzers, para depois dar o passo da internacionalização para outros mercados europeus.

O contexto de pandemia e de confinamento, que limitou as deslocações a estabelecimentos comerciais físicos e provocou um crescimento exponencial das vendas online, resultou numa boa oportunidade para o lançamento da nova Phunk.

“A verdade é que as hard seltzer foram as grandes vencedoras da pandemia nos Estados Unidos da América, pelo facto de serem fáceis de beber e pelo aumento da procura por parte dos consumidores de produtos health & wellness”, acrescenta Duarte Froes.

As Phunks podem ser adquiridas no site da marca, em packs de 12 unidades, por 24€. No entanto, até 31 de março, será possível encomendar um pack por 18€ e dois ou mais packs por 15,75€ cada, com entregas gratuitas.

A partir de 15 de fevereiro, as Phunks serão entregues em 2 horas no concelho de Lisboa.