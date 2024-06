A programação do Mercado do Vinho será recheada, com música e animação; cocktails vínicos, onde se conjugam sabores e criações. O programa completa-se com um showcooking recheado de tradição com um toque de inovação e provas comentadas, que contam histórias em torno do vinho.

Na sexta-feira, dia 28, a animação segue noite fora, com dois momentos musicais: o primeiro, a cargo de Bianca Barros, às 22h00; e o segundo, pela banda Forever 80’s, a partir das 23h00.

Já no sábado, dia 29, o mercado abre a partir das 15h00. Pelas 16h30, o bartender Rui Mendes trará uma demonstração de cocktails vínicos, onde conjuga sabores e criações, que resulta da sua experiência de mais de dez anos na arte de bartending, premiada nacional e internacionalmente. Às 18h30, o chef Marco Freitas lidera um showcooking que alia tradição e inovação. De seguida, pelas 19h30, a sommelier Diana Peixoto, responsável pelas bebidas nos espaços Pepe Vieira, com duas estrelas Michelin, apresenta provas de vinho comentadas, onde conta as histórias por detrás de cada vinho.