“Este é um produto de qualidade e completamente diferente do que já existe, pois é feito com rama de oliveira. É um gin original, não só o produto, mas também a embalagem”, apontou Rui César.

Em declarações à agência Lusa, o médico dentista Rui César explicou que “foi um grande desafio chegar a um gin saboroso feito com rama de oliveira”.

“Posso dizer que este gin se diferencia pelo seu toque final a rama de oliveira, sem ser demasiado intenso. Tal só foi possível porque a rama de oliveira foi peneirada e os gases dessa fricção são absorvidos, passados a estado líquido e acrescentados ao nosso gin”, descreveu.

Natural de Antes, povoação da Mealhada, Rui César evidenciou que este é um produto distinto, que leva o seu concelho a casa das pessoas.

“Não podemos esquecer que estamos no Bussaco, onde encontramos cerca de 250 espécies arbóreas e onde se destacam, naquela imensidão verde de 105 hectares, duas oliveiras: a ‘oliveira de Wellington’, em que o General Wellington amarrou o seu cavalo a 27 de setembro de 1810, e a ‘oliveira da Paz’, plantada por Charles Bonaparte, descendente de Napoleão Bonaparte, nas comemorações dos 210 anos da Batalha do Bussaco”, referiu.

A apresentação do ‘Caesar’s Gin' está agendada para o dia 25, na antiga destilaria do Instituto da Vinha e do Vinho.

“O concelho da Mealhada é conhecido pela sua gastronomia, nomeadamente pelas suas 4 Maravilhas, a água, o pão, o vinho e o leitão. Queria que o meu concelho tivesse também um gin que alia história à inovação e que acreditamos ser uma mostra daquilo que de melhor se faz na região da Bairrada”, acrescentou.

Rui César, de 35 anos, já tinha lançado, em 2020, o azeite Avó Chica, em homenagem à sua bisavó.

“O azeite destaca-se pela sua qualidade e pela sua original embalagem. O mesmo acontece com o segundo produto que criei em 2021, o molho picante Chico Esperto, que se apresenta numa embalagem com conta gotas”, concluiu.