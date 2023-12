“L'esprit du pain” (o espírito do pão, em tradução livre), é o lema da Maison Luce. A mais nova boulangerie e pâtisserie de Lisboa, localizada no Amoreiras Plaza, nasce do sonho de Julien Letarte, com experiência em pão fermentação de lenta, que quis trazer para Portugal o melhor que a gastronomia francesa pode oferecer, numa zona onde a comunidade francesa tem vindo a ganhar cada vez mais dimensão.

A escolha do nome da boulangerie/pâtisserie não foi ao acaso. Trata-se de uma homenagem à sua avó Luce. “O facto é que, sendo uma mulher dinâmica, pragmática e com um belo percurso profissional - sempre conservou o gosto pela partilha à mesa, sobretudo em enquadramento familiar. Na minha família, os aromas provenientes da cozinha e as refeições familiares deliciosas (e por vezes ruidosas) são uma forma de viver. A minha avó criava e mantinha este ecossistema de sabores que agora desejo perenizar”, explica Julien Letarte, em comunicado.

Dos vários produtos destaca-se na boulangerie, o Pão Luce - Pão de massa mãe de levedação lenta feito à maneira francesa com sementes de abóbora torradas e o Cramique - pão doce de brioche com passas.

O Mon P’tit Chou - inspirado na Avó Luce e é um dos principais produtos, recheado com crème légère tradicional ou praliné, os Croissants Cúbicos - de framboesa, chocolate e turrón, e o famoso Merveilleux - bolo típico do norte de França composto por merengue, crème montée e raspas de chocolate, são as novidades no que toca à pâtisserie.

A marca já está presente no El Corte Inglés de Lisboa e na CUF Tejo, mas é na loja principal onde se vão poder provar as refeições quentes e encontrar alguns produtos exclusivos da pastelaria fina.

De realçar que, apesar de ser uma marca recente em Portugal, trabalha com a mesma equipa há mais de 10 anos.

“É um bom sítio para tomar um momento para si na correria do dia-a-dia. É um espaço pensado por nós, mas, certamente, é para todos. Conforto e acolhido é aquilo que queremos que qualquer um sinta tanto no nosso espaço como nos nossos produtos”, conclui Julien Letarte.