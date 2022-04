Embora seja amplamente reconhecido a relação da alimentação com a saúde e o bem-estar persistem as dúvidas e a falsa informação relativos a diversos temas. “Entre estes temas, encontra-se a dificuldade do consumidor português em interpretar a rotulagem, nomeadamente a informação nutricional”. A afirmação é-nos deixada por uma equipa da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL) que acaba de lançar online um projeto de investigação que apela à participação de todos nós.

Com o tempo de preenchimento inferior a cinco minutos e participação anónima, o referido projeto subordina-se ao tema “Abordagens de avaliação da informação alimentar e nutricional”. O objetivo é claro: “identificar estratégias que permitam melhorar a comunicação entre quem produz e quem consome os produtos/ refeições”.

Na prática, os participantes são convocados a responderem a questões sobre rotulagem, roda dos alimentos e hábitos alimentares.

A participação faz-se aqui.