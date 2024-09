"Esta mudança de nome é uma grande e feliz evolução para nós, feita para refletir o prestígio, alcance, gravitas e dimensão global dos Prémios, que entram agora no seu 14.º ano", diz Caroline Kenyon, fundadora dos Prémios. "Estamos entusiasmados por ter como parceiro uma marca global, que pertence à empresa japonesa de sementes Sakata, com 111 anos de existência, ainda de gestão familiar”.

"Estes Prémios são uma celebração única da forma como a comida toca vidas em todo o mundo, e uma iniciativa que, como marca global de alimentos, é crucial que apoiemos", sublinha Dave Samuels, Diretor Global da Marca.

O concurso convida tanto fotógrafos amadores como profissionais a demonstrar a sua competência técnica e criatividade, celebrando histórias de comida de todo o mundo, seja através de fotografia de paisagem, retrato, viagem, casamento, fotojornalismo ou qualquer outro estilo. Há um prémio principal de 5.000£ e todas as imagens finalistas serão exibidas nas Mall Galleries, em Londres. As inscrições encerram no domingo, 9 de fevereiro de 2025.

Com mais de 25 categorias, os Prémios reconhecem que a comida toca vidas de formas diversas - desde o cultivo, colheita e confeção, até ao consumo, celebração e sobrevivência. Uma novidade para este ano é a nova categoria World of Drinks, que celebra fotografia de bebidas. Esta categoria junta-se à Errazuriz Wine Photographer of the Year, dedicada a imagens sobre tudo o que envolve a área vinícola. Outra novidade é o Prémio Bimi, que será atribuído apenas à imagem mais deslumbrante, selecionada da lista de finalistas, que melhor represente as frutas e/ou vegetais frescos.

Este ano, o painel global de jurados, presidido pelo fotógrafo de comida David Loftus, inclui: Henrique Sá Pessoa, chef galardoado com estrelas Michelin, Claire Reichenbach, CEO da James Beard Foundation, Tom Athron, CEO da Fortnum & Mason e Rein Skullerud, Fotógrafo Sénior e Editor de Fotografia do World Food Programme.

André Boto, António Bernardino e Ana Misskind foram os fotógrafos portugueses distinguidos na edição de 2024. André Boto destacou-se com o 2.º lugar na categoria Hotel Art Group Cream of the Crop e com duas distinções Highly Commended na categoria de MPB Award for Innovation. António Bernardino obteve o prémio Highly Commended na categoria Food in the Field e Ana Misskind foi distinguida com a posição Highly Commended na categoria Production Paradise Previously Published.

“Significa muito estar entre os finalistas e receber uma distinção nesta competição, pois é o concurso de fotografia de comida mais prestigiado do mundo”, diz André Boto, finalista português. “O desafio em si é extremamente inspirador. Na fotografia de alimentos, às vezes parece que tudo já foi feito. O que me inspira é exatamente o uso da criatividade para criar imagens fora do comum, surpreendendo o público e os jurados. Criar um efeito de surpresa e uma estética diferente é, para mim, o grande desafio, e acredito que há espaço no mercado para grandes e novas ideias”.