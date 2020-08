O livro chama-se “Friends: The Official Cookbook”, foi escrito por Amanda Yee, e estará disponível no dia 22 de setembro, mas já se encontra em pré-venda na Amazon por 27 dólares.

São mais de 70 receitas, que inclui as famosas almôndegas do Joey, as panquecas da Janice e o banquete do Dia de Ação de Graças de Monica.

Cada receita traz também uma referência ao episódio que inspirou aquele prato, seja entrada, prato principal ou sobremesa.

A série conta a história de seis amigos, que vivem na cidade de Nova Iorque, e acompanha as peripécias de cada um ao longo de 10 temporadas.