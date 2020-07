O Mano a Mano, restaurante italiano do Grupo SushiCafé, celebra o Dia Mundial da Piza, já nesta sexta-feira, dia 10 de julho, com um Do It Yourself.

A piza pode ser construída a gosto, combinando três ingredientes de uma lista pré-selecionada, numa base de tomate e queijo.

O restaurante italiano decidiu oferecer aos amantes de piza a hipótese de se tornarem pizzaiollos por um dia, fazendo as combinações que mais desejarem – finalmente se podem satisfazer vontades por vezes pouco compreendidas.

Os ingredientes foram previamente selecionados e deles fazem parte: beringela, presunto de Parma, pimentos, rúcula, cogumelos, cebola, azeitonas, ventricina (salame picante), queijo Gorgonzola, Aiago e mozarela de búfala, coppa, tomate cherry e fiambre.

Esta opção está disponível apenas hoje, dia 10 de julho.