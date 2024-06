O menu vai ter assinatura do chef austríaco Hans Neuner, premiado com estrela Michelin, e promete pratos de autor, inéditos e irrepetíveis, concebidos especificamente para harmonizar com a lista de 10 vinhos cósmicos selecionados.

Será uma verdadeira “viagem interestelar”, com os melhores vinhos da Galáxia como protagonistas principais. O preço é de 1300 euros por pessoa e já há poucos lugares disponíveis. A confirmação pode ser feita até ao dia 10 de junho por e-mail.

"Esta é uma experiência pensada para os membros do clube Wines From Another World, mas não só. Trata-se de uma oportunidade única de aceder de forma privilegiada a alguns dos melhores vinhos finos do mundo, como é o caso do português Júpiter, do espanhol Uranus e do alemão Saturn, os três vinhos até então conhecidos desta série, mas outros que dificilmente se poderão encontrar no mercado”, adianta, em comunicado, Cláudio Martins, CEO da Martins Wine Advisor e mentor do projeto WFAW.

Os restantes sete vinhos da carta serão conhecidos e provados apenas por quem estiver presente no evento, no próximo dia 21 de junho, no Ocean, mantendo-se no segredo dos deuses.

É garantida uma "gama diversificada de vinhos internacionais de renome", capazes de transportar os convidados para "diferentes cantos do mundo" em cada gole.

Ao longo da experiência, os 14 convidados terão, ainda, oportunidade de interagir com sommeliers especializados que os guiarão por toda esta degustação "do outro mundo".