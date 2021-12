As terras de Mértola têm surpreendido pela originalidade dos seus vinhos. Com história, as vinhas deste lugar do Baixo Alentejo, esquecidas durante a campanha cerealífera do século passado, recuperam novo fôlego e fazem nascer vinhos com garra e identidade muito própria.

O novo tinto As Tourigas da Discórdia (15€) é disso exemplo. “Estamos numa região de vinhos gulosos, estruturados, com um carácter enorme e, por consequência, com grande capacidade de envelhecimento. Este novo tinto acentua essas características do lugar”, contextualiza Filipe Sevinate Pinto, enólogo da Herdade Vale d’Évora.

A par, este é também um vinho que exalta uma combinação rara no Alentejo, a apresentação em duo das castas Touriga Nacional e Touriga Franca.

"O Tourigas da Discórdia não foi previamente planeado. Acabou por acontecer pela complementaridade admirável que encontramos nas provas finais em adega para fecho dos lotes do ano. A Touriga Nacional, mais elegante, mais aguerrida, mais chegada à frente de boca, ganha profundidade na companhia da Touriga Franca, mais de meio de boca, conseguindo-se, pelo conjunto, uma sensação mais plena", acrescenta o enólogo.

A ótima vindima de 2019 fecha os argumentos que justificam a qualidade do resultado final. “Foi um grande ano de Tourigas”, recorda ainda Filipe Sevinate Pinto, “menos produtivo que o de 2018, mas com um verão ameno e sem picos de muito calor, permitindo uma maturação gradual e vinhos concentrados e elegantes”.

A par do tinto As Tourigas da Discórdia, a Herdade Vale d´Évora lança novas edições dos tintos O Syrah da Discórdia (15€), Discórdia Reserva tinto (19€) e Discórdia tinto (8,5€).

No mercado desde 2012, os vinhos Discórdia são produzidos por duas famílias amigas seduzidas pela caça e pelos vinhos de Mértola, a de Paulo Alho, natural de Sesimbra, e a de Vítor Pereira, com origens em Vila Nova de Famalicão.

Todos os vinhos Discórdia têm origem na vinha de 10 hectares plantada na Herdade Vale d’ Évora, uma propriedade de 550 hectares integrada no Parque Natural do Vale do Guadiana, Baixo Alentejo. Plantada em 2009, esta vinha tem talhões de quatro castas tintas (Touriga Franca, Touriga Nacional, Alicante Bouschet e Syrah) e de três brancas (Arinto, Verdelho e Antão Vaz).

O portefólio da Herdade Vale d´Évora inclui dois vinhos entrada de gama, branco e tinto, dois reservas, o monocasta Syrah, o tinto As Tourigas da Discórdia e os topo de gama Grande Discórdia tinto e branco, só produzidos em anos de exceção.