A Herdade dos Delgados, hotel de 4 estrelas situado em Mourão, no coração do Alqueva, acabou de lançar um programa especial em que a uva assume todo o protagonismo.

O programa designa-se “Vindimar no Alentejo”, surge em parceria com a produtora de vinhos Ervideira e chega neste mês de setembro, que é, tradicionalmente, o mês por excelência da vindima.

Esta experiência inclui duas noites com pequeno-almoço e começa com uma receção de boas-vindas com produtos da região. O programa segue-se com a “Experiência de Lagarada”, que consiste na pisa da uva, com muita animação à mistura e ainda um espumante a acompanhar.

Herdade dos Delgados - Piscina créditos: Herdade dos Delgados

Finalizando-se esta etapa, a experiência continua com a visita à Adega da Ervideira e a explicação da vinificação e do processo produtivo. Pelo meio também haverá lugar para a devida seleção e provação dos mostos em fermentação.

A experiência desloca-se da Adega para o Ervideira Wine Lounge, onde a uva dá lugar ao vinho. Aqui ocorre a prova personalizada de vinhos Ervideira, com uma viagem entre brancos, rosé, tintos e outros vinhos especiais.

Como não podia deixar de ser, esta prova de vinhos é acompanhada por uma degustação completa de sabores tradicionais alentejanos. O programa finaliza-se com a oferta de uma garrafa de vinho Ervideira.

Pode também incluir um piquenique, aplicando-se um suplemento de 20€ por pessoa.

Programa “Vindimar no Alentejo” inclui: 2 noites de alojamento com pequeno-almoço na Herdade dos Delgados;

Boas-Vindas Ervideira: café, água, sumo, bolos secos;

Experiência de Lagarada com pisa de uva, com brinde com espumante;

Visita à Adega e explicação do processo produtivo;

Prova de mosto em fermentação;

Prova de vinhos Ervideira personalizada – brancos, rosé, tintos e vinhos especiais;

Degustação completa de sabores alentejanos;

Uma garrafa de vinho Ervideira.

A experiência tem a duração aproximada de 3 horas e só pode ser realizada com um mínimo de duas pessoas e com a marcação prévia de 24h com a Herdade dos Delgados. Os participantes têm de levar calções e chinelos e ser-lhes-á entregue uma t-shirt e uma toalha.

O “Vindimar no Alentejo” está disponível para reserva até ao dia 12 de setembro, com preços desde os 485€ para duas noites e duas pessoas.