Carne, peixe, marisco e alguns vegetais, tudo vai ser cozinhado nas brasas do grelhador circular instalado no jardim do Rooftop Flores (Rua da Vitória, n.º 177), aos sábados, a 29 de julho, agosto e até 2 de setembro.

Com atuação de DJ a acompanhar, as iguarias vão sendo preparadas e servidas, ao longo de toda a tarde e até ao início da noite (15h00 – 21h00). O menu (40 euros por pessoa) inclui, à discrição, toda a comida e bebida que o apetite de verão desejar.

Da grelha, vão sair Kasekrainer (uma salsicha fumada e recheada com queijo, típica da Áustria) vitelão, gamba com chilli, alho e gengribre, salmão com molho teryiaki e sésamo, frango tandoori, courgette e tomate cherry. Estão também incluídos dois doces – o tradicional pastel de nata e gulosos petit four – e também sangria, cerveja, cidra e refrigerantes para refrescar estas tardes de verão especiais.

Não é necessária reserva para desfrutar do barbecue. Durante os horários deste menu especial, também é possível visitar o Rooftop Flores para usufruir do espaço e da oferta habitual de bebidas, cafetaria, snacks e até menu de almoço (segunda a sexta-feira).