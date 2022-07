Muitos conhecem o famoso slogan criado para a Coca-Cola pela agência publicitária onde Fernando Pessoa trabalhava: “Primeiro estranha-se, depois entranha-se”. O que poucos sabem é que este slogan foi criado em 1927, mas que a Coca-Cola acabaria a ser proibida pela Justiça Portuguesa e pelo Estado Novo, e só viria a entrar em Portugal 50 anos depois.

É então num café na Baixa de Lisboa que a 4 de julho de 1977 é vendida a primeira Coca-Cola. Neste ano, é emitido o primeiro anúncio da marca em Portugal com o slogan “Coca‑Cola, a Tal”. No ano seguinte, em 1978, é inaugurada a fábrica em Azeitão, Setúbal. É a partir daqui que atualmente são produzidas cerca de 90% das bebidas que chegam diariamente a todo o país. A fábrica, localizada em Azeitão, emprega 350 pessoas em Portugal e contribui para a criação de mais de 8 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

“Ao longo dos últimos 45 anos, a Coca-Cola acompanhou de perto as mudanças culturais e sociais do país e viveu junto com os portugueses momentos marcantes, em que assistiu à forma como o país se desenvolveu e modernizou. Foi também parceira desse desenvolvimento em iniciativas como o Campeonato do Mundo de Juniores em 1991, a Expo 98, o Euro 2004 ou a Taça Coca-Cola. Promoveu duas edições da coleção ‘Património Revisitado’ em que colocou a embalagem de uma bebida icónica ao serviço de monumentos históricos do país, entre muitas outras ações desenvolvidas no apoio à cultura ao longo das últimas décadas”, sublinha a marca no comunicado de imprensa que recorda a data agora celebrada em Portugal.

Mais recentemente, em 2019, a Coca-Cola lançou o programa “’BORA Mulheres em Portugal”, com o objetivo de promover o empreendedorismo feminino, que vai na sua quarta edição e do qual participaram já mais de 600 mulheres. O “’BORA Jovens” é o mais recente programa na área da sustentabilidade social, que teve a sua primeira edição em Portugal em 2021, com o objetivo de contribuir para a retoma da economia nacional, apoiando jovens inseridos em contextos mais vulneráveis a integrarem o mercado de trabalho.

Na sustentabilidade ambiental, dentro do plano de ação “Avançamos”, e “com o objetivo de contribuir para a restauração hídrica, a Coca-Cola desenvolveu o projeto ‘Plantar Água’ com a ANP|WWF, que teve início em 2019, e que visa o restauro ecológico de várias áreas afetadas pelo incêndio florestal da Catraia em 2012 através da instalação de mais de 50 mil árvores e arbustos mediterrânicos em 100 hectares da Serra”, recorda a marca de refrigerantes.