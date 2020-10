Anualmente, os apreciadores de néctares nacionais aguardam a chegada aos escaparates de uma nova edição do “Guia Popular de Vinhos 2021”. Aníbal José Coutinho e o sul-africano Neil Pendock vão, uma vez mais, ao encontro de um público que procura vinhos segmentados por regiões e preços, acompanhados de notas de prova e dedicados a diferentes momentos de consumo.

No caso vertente, a obra para 2021 (Editorial Presença), assinada pelos dois provadores profissionais, apresenta vinhos com preços entre os 2 e os 15 euros, compreendendo todas as regiões nacionais. A guia inclui a seleção do “Top 100” nacional.

Aníbal Coutinho, nascido em 1968, começou a escrever sobre vinhos em 2002 na revista Evasões, tendo colaborado com o Diário de Notícias, a rádio TSF, entre outros meios.

Publica, desde 2005, o “Guia Copo & Alma de Melhores Vinhos”, com uma seleção, em prova cega, dos melhores vinhos do segmento de consumo diário. Obra que o autor disponibiliza online e que pretende ser uma ferramenta de apoio ao consumidor.

No que respeita ao “Guia Popular de Vinhos”, chega aos escaparates com o preço de 14,90 euros.