Portugal estreou-se no Europeu com uma vitória. Agora, tudo está a postos para o próximo embate entre quatro linhas. Cachecol ao pescoço, bandeira à janela, mão no peito a cantar no hino e um balde de gelo onde guardar as bebidas frescas e os inevitáveis snacks que acompanham um bom jogo de futebol.

A pensar nos incondicionais do futebol, o kit Glovo inclui, além do balde de gelo, uma garrafa de vinho Papa Figos rosé, uma Corona e um pack de seis cervejas Sagres. Mas também os adeptos que preferem petiscar não foram esquecidos, pois esta edição especial integra, ainda, um pacote de batatas Tyrrells Sea Salt, uma embalagem de bolachas salgadas Tuc, uma embalagem de Reese's 2 Cups e, também, uma caixa de Mikado White.

Este kit de apoio à seleção, de quantidade limitada, está disponível no serviço Glovo Express, em Lisboa e no Porto, por um valor de 15,99€.

"Para aceder a este kit, basta entrar na app Glovo, fazer o pedido através do Glovo Express e, no máximo, em 30 minutos o kit chega às mãos dos subscritores", informa a Globo em comunicado.