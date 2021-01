A histórica geladaria Santini anunciou em comunicado uma decisão inédita: “encerra todas as suas lojas no país apelando a que os portugueses fiquem em casa”. O encerramento temporário, de acordo com a casa fundada há mais de 70 anos, passa pela “prioridade de proteger os clientes, os parceiros e equipa”.

Com esta decisão, a Santini deixa de prestar o serviço de delivery e take away.

"Este é o momento para nos recolhermos em casa, na premissa de nos protegermos e aos que nos são próximos ajudando o nosso país a sair desta situação pandémica alarmante", defende Marta de Botton, administradora da marca. "Tomamos esta decisão na esperança de podermos receber os nossos clientes de volta às lojas, de ânimo positivo, o mais rapidamente possível", reforça a responsável.

Ainda de acordo com a marca, esta “irá continuar apenas disponível nas lojas SuperCor El Corte Inglés (Beloura, Lisboa, Gaia e Fluvial), no Mercado da Carne em Cascais e no Passe (take away R. Sousa Pinto 10, Lisboa Lisboa).