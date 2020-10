O projeto de pedagogia e experimentação gastronómica que procura redescobrir os produtos locais apresenta nova edição dedicada ao Mar. Marcado para 16 de outubro, às 20h00, o jantar “Legado do Peixe” (60 euros por pessoa) presta homenagem aos sabores e tradições madeirenses e ao pescado subestimado. “O tributo gastronómico faz-se em sete momentos à mesa. A iniciativa leva a redescobrir espécies de pescado de menor valor comercial, como pota, raia, congro, moreia, arenque, freira, gaiado e cavala. A ementa estará a cargo do chefe executivo Carlos Gonçalves e equipa”, informa o hotel Savoy Palace, entidade que organiza a iniciativa.

Já a 17 de outubro, as portas do Terreiro vão abrir-se até aos jardins e outros espaços de restauração do Savoy Palace, para um “Open Day Gastronómico” que celebra o Dia Mundial da Alimentação (que se celebra a 16 de outubro). Dedicado aos quatro ecossistemas principais da ilha, este dia inclui palestras sobre alimentação, provas e jantares nos quais vai ser possível conhecer melhor e saborear produtos provenientes do Mar, da Fazenda, da Floresta e das Ribeiras.

O Open Day, que se realiza a partir das 15h30, conta com várias modalidades de acesso, incluindo a opção de se prolongar para um dos jantares de degustação especialmente criados. Os visitantes poderão optar por uma experiência de degustação de iguarias exclusivas em quatro estações -Terreiro, Alameda Lounge, restaurante Alameda, palmeiral do Savoy Palace – cada uma dedicada a um ecossistema (27,5 euros por pessoa).

A experiência mais completa, inicia-se com a degustação nas quatro estações durante a tarde e terminando com um jantar de degustação no Galáxia Skyfood (80 euros por pessoa) ou no Jacarandá Lounge & Club (90 euros por pessoa).

Também na tarde de 17 de outubro, e incluído em todas as modalidades de acesso, os jardins do Terreiro recebem várias palestras e workshops sobre alimentação, com vários convidados em conversas e demonstrações.

“A primeira edição do projeto Legado realizou-se em fevereiro de 2020, em celebração do Funcho, apresentando um menu exclusivo com 500 anos de história, criado em torno desta erva de cheiro doce que fazia parte dos sabores do passado. O Legado constituiu uma oportunidade para se redescobrir a cultura gastronómica e memórias - dos descobridores até à atualidade”, lemos no comunicado que apresenta a iniciativa.

Legado é um projeto que une o Terreiro, espaço madeirense com restaurante e bar e o consultor gastronómico Nuno Nobre.

Reservas e mais informações no telefone 291 213 000 e e-mail hostess.palace@savoysignature.com