Nem todos os heróis usam capa. Por estes dias, em Portugal e no mundo, os heróis vestem batas e trabalham dia e noite, ininterruptamente, para salvar vidas face à pandemia relacionada com a COVID-19.

Aruki, Chickinho, Home Sweet Sushi, Sushi at Home, Pasta Non Basta e The Burger Guy são as marcas por trás da iniciativa Food for Heroes que tem como missão oferecer a todos médicos, enfermeiros ou técnicos de saúde algum conforto através da comida, enquanto o Estado de Emergência permanecer em vigor,

As refeições são entregues diariamente e têm como destinatários hospitais do Sistema Nacional de Saúde e privados, anormalmente sobrecarregados devido ao surto de COVID-19, que as solicitem através do email foodforheroespt@gmail.com

Após o pedido, toda a logística fica a cargo dos restaurantes associados, desde a confeção da comida ao embalamento e transporte “sempre respeitando as mais apertadas regras de higiene e segurança. De reforçar que, devido ao elevado número de solicitações, o pedido não é vinculativo e carece sempre de uma resposta com a respetiva confirmação da entrega”, lemos em comunicado emanado pela Food for Heroes.

Numa fase inicial, a Food For Heroes conta com seis restaurantes a operar apenas na área de Lisboa, mas o objetivo é o de estender a ação a todo o país de forma a conseguir chegar ao maior número possível de hospitais. Por isso, a organização apela a que mais projetos da área da restauração, e provenientes de qualquer zona do país, se juntem à iniciativa.