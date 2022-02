Hoje celebra-se o dia mais romântico do ano e sendo este um dia que pede, por definição, uma celebração ao amor, a Too Good To Go apresenta-nos a campanha Food Dates, porque o amor pela comida também merece toda a nossa atenção e destaque.

Nem todos os pares são perfeitos à primeira vista, mas isso não quer dizer que não possam resultar numa bela história de amor.

Para celebrar o Dia dos Namorados, a Too Good To Go decidiu dar destaque a matches “imperfeitos” que mostram que mesmo os ingredientes mais improváveis podem dar uma excelente receita.

'Food Dates' é um aceno culinário aos formatos de dating shows. Mas, desta vez, são os alimentos que procuram o amor verdadeiro, a outra metade, o ingrediente complementar que os vai transformar no par, ou melhor numa receita deliciosa, evitando o desperdício.

A campanha apresenta-nos através de 3 videos, 3 receitas que são o resultado da união de duplas de alimentos improváveis, e desafia os utilizadores a encontrar outros pares imperfeitos que resultem em receitas deliciosas.

Veja aqui os vídeos das receitas:

Pizza com quivi

créditos: Too Good To Go

Omelete doce com morangos

créditos: Too Good To Go

Espetada de queijo e ananás

créditos: Too Good To Go

Em 'Food Dates' a moral da história desafia-nos a aceitar as "imperfeições'' abrindo a possibilidade para encontrarmos os ingredientes certos, para uma receita inesperada, mas deliciosa.

Com o desperdício de alimentos a ser responsável pela emissão de já 10% de todos os gases GEE, todas as quantidades de alimentos que podemos salvar, contam, por mais reduzidas que sejam.

Água, solo e eletricidade, são inúmeros os recursos necessários para produzir comida suficiente para alimentar milhares de milhões de pessoas. Ainda assim, em todo o mundo, e segundo dados do estudo da WWF & Tesco de 2021, já desperdiçamos 2.5 mil milhões de toneladas de comida por ano. Isto significa que mais de ⅓ da comida mundial é desperdiçada. Só em Portugal são desperdiçados cerca de 1 milhão de toneladas de alimentos por ano.

O impacto ambiental é portanto muito maior do que deveria ser. Ao combater o desperdício alimentar, podemos reduzir a procura global por alimentos, utilizando assim menos recursos e reduzindo as emissões globais de gases com efeito de estufa.

A Too Good To Go, chegou a Portugal em outubro de 2019 e hoje já faz parte do dia a dia de cerca de 10% dos portugueses. Na aplicação os mais de 1 milhão de utilizadores encontram um leque diversificado de estabelecimentos da área alimentar, que disponibilizam o seu excedente, sob a forma de Magic Boxes.

Um conceito que se traduz numa seleção de produto alimentar excedente, de um determinado estabelecimento, que pode ser adquirido, através da App, por cerca de ⅓ do seu valor habitual.