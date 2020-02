Fomos aprender a fazer Trouxas de Azeitão. Três horas deliciosas

Chamamos-lhes tortas, mas em boa verdade, antes são umas enroladas. Todas elas, pacientemente, à mão, a partir de uma massa de pão de ló. No caso vertente, uma massa que vai adquirir outra natureza, fruto de diferente método de confeção.

É com Nuno Gil, chefe de pastelaria, mentor da Confeitaria São Julião, em Palmela, que passamos três horas em torno de uma única fornada das suas Trouxas de Azeitão. Sim, um trio de horas para obtermos estas “meninas” de tom dourado, maciez no momento de as encontrarmos com o garfo, chegando-lhes ao âmago, o guloso doce de ovos.

Nuno Gil recebe-nos na sua oficina doceira, lugar onde passa longas horas. “Quando se faz por gosto não cansa”, revela-nos, enquanto ajeita os ingredientes sobre a bancada de tamanho generoso onde irá trabalhar. Por agora, ainda não paira no ar o odor guloso das tartes, pastéis, fogaças a dourarem nos fornos.

Saem às centenas todas as semanas da confeitaria deste homem empenhado em reabilitar a doçaria e os produtos locais. Hoje, como previamente combinado, vamos ocupar a manhã a laborar nas suas trouxas. “Gosto de lhes chamar trouxas, embora sejam tortas, em homenagem ao Chafariz existente em Palmela. Os aguadeiros iam, ali, abastecer-se de água e carregavam-na aos ombros, em cântaros; mais tarde no lombo de burros. Por sua vez, as mulheres lavavam a roupa nos tanques contíguos. O que faziam com a roupa lavada? Faziam trouxas, bem embrulhadas, como estas tortas”, sublinha o doceiro com um sorriso. Em breve, Nuno Gil, transportará estes elementos históricos para a iconografia que acompanhará as embalagens das suas trouxas. Neste momento podemos encontrá-las, por exemplo, nos espaços Retiro Azul (Palmela) e no Sem Horas (Setúbal).

Por agora temos, sobre a bancada, uma dezena de ovos, gemas numa tigela, claras em outra. Num outro recipiente, 180 gramas de açúcar branco e 50 gramas de farinha branca com fermento. É tudo quanto basta para obtermos a base da nossa Trouxa.

“De manhã cedo já preparei o doce de ovos. Está no frio”, revela Nuno Gil. Para o obter fez um ponto de açúcar com um quilo do mesmo e meio litro de água e juntou-lhe três dezenas de gemas. Um creme de cor rica, que resiste à intromissão da colher, mas que ao se lhe agarrar já não a quer soltar. Há de chegar o momento em que conhecerá a trouxa. De momento regressa ao frio.

“É uma torta muito simples de fazer, mas muito morosa e não vale a pena pensar em atalhos”, frisa o doceiro enquanto pulveriza com gordura vegetal as 40 formas que irão ao forno. Conhecemo-las tortas, ou em trouxa, como neste caso, mas na realidade cozem planas no forno. Com um pincel, Nuno ajeita a gordura dentro das formas com 15 por 8 centímetros. Ficam a aguardar a massa que, entretanto, será preparada.