A 19ª edição do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos (FIC) tem como temática a banda desenhada - unindo a animação e dinâmica da ilustração à mestria dos grandes chefs chocolateiros. Desta forma, até 26 de março, de sexta a domingo, as mais emblemáticas personagens e histórias de banda desenhada ganham vida através de esculturas feitas com este ingrediente.

Francisco Siopa, o chef executivo de pastelaria do Penha Longa Resort, regressa ao Festival Internacional de Chocolate de Óbidos como curador, depois de se ter estreado em 2022. Este ano, o chef tomou como objetivo ir além do próprio evento e proporcionar memórias coletivas a todos os participantes. A seu cargo tem toda a organização dos showcookings do evento, convidando profissionais de todos os quadrantes da profissão, nacionais e internacionais.

Nesta edição do FIC é possível provar a marca de chocolates artesanais do Penha Longa Resort – a The Chocolate by Penha Longa. A nova coleção One Bite é composta por pequenos bombons que refletem a herança portuguesa, com um toque dos nossos ingredientes tradicionais. Mas há mais propostas de Francisco Siopa para provar, entre as quais as novas tabletes: Bugs, com chocolate negro Brasil Callebaut, praliné de pecan e insetos; Vegan, composta por chocolate Vegan NXt Callebaut, caramelo de coco e frutos secos; Cocoa, com chocolate São Tomé Callebaut e praliné de fava de cacau; PopCorn, com chocolate Gold Callebaut e pipocas.