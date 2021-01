Estão abertas as inscrições para o concurso “Chefe Cozinheiro do Ano”

Até 30 de abril, estão abertas as inscrições para a 32ª edição do concurso “Chefe Cozinheiro do Ano”. O desafio é dirigido a todos os profissionais de cozinha residentes em Portugal, com mais de 25 anos ou mais de cinco anos de experiência profissional comprovada.

Edições do Gosto/Filipe Vera-Cruz