A restauração é um dos setores económicos mais afetados pela COVID-19. A atravessar uma crise sem precedentes, tem sido submetido, desde março de 2020, a sucessivas medidas de contingência, com consequente redução do volume de negócio.

Neste contexto, o município de Palmela apela a que, nas suas escolhas os consumidores optem pelo consumo local e pelo apoio à restauração do concelho, através do take away ou na encomenda para entrega ao domicílio.

“Com este gesto, estará a ajudar os restaurantes do concelho de Palmela”, sublinha em comunicado.

Por sua vez, o município deixa, ainda, um apelo aos empresários da restauração local: “se tem um restaurante, está em regime de vendas para fora e gostaria de integrar esta campanha, envie-nos os seus contactos para o endereço turismo@cm-palmela.pt”.

A lista de restaurantes com vendas para fora conta com atualização na página do município, embora este alerte para que "seja feito o contacto prévio com os estabelecimentos, já que a informação pode ser alterada”.

Restaurantes com take away e entrega ao domicílio (lista atualizada na página do município)



Palmela

Restaurante 3.ª Geração. Tel. 212 350 1 52.

Restaurante Dom Rodrigo. Tel. 216 033 8 97.

Mestre Food – Take Away & Churrasqueira. Tel. 212 330 170.

Pizzas da Vila. Tel. 215 835 095.

Rico 35. Tel. 211 825 822.

Sushi na Vila. Tel. 214 087 222.

Taverna da Ladeira. Tel. 212 332 612; 969 572 783.

Quinta do Anjo

Restaurante Caco Palmela – Condomínio Palmela Village. Tel. 211 808 460; 967 884 761.

Churrasqueira Pronto a comer “Margarete”. Tel. 212 881 348.

Páteo Arrábida – Hamburgueria Artesanal. Tel. 212 881 625.

Cabanas

Casa da Pimenta. Tel. 968 014 711.

O Rei da Bifana. Tel. 212 881 205.

Pinhal Novo

Pizzeria Bella Italia. Tel. 211 621 955

O Forno. Tel. 212 361 160

Restaurante O Telheiro. Tel. 212 362 244

Exotic Sushi Fusion. Tel. 910 311 303

General Frango. Tel. 212 384 275

Restaurante João Gordo, Pão com Chouriço e Caldo Verde. Tel. 218 077 903.

Pizzaria Mamma Mia. Tel. 212 360 886.

Marateca – Cajados

Restaurante Mar até Cá. Tel. 962 465 120.