Macieira, a marca centenária que remonta a 1865, cria uma edição especial em parceria com o Sport Lisboa e Benfica, o lendário clube multidesportivo português.

Macieira Edição Limitada Benfica, anunciada agora no mercado, visa celebrar esta ligação histórica ao longo dos anos, estando disponível em formato 70cl nos retalhistas habituais, nas lojas oficiais do clube e loja online (11,99€).

De um lado, o sabor único de Macieira, do outro, o esforço contínuo para ser a melhor e mais titulada equipa. O resultado - uma edição limitada que ficará na memória e no coração de muitos portugueses.

“Macieira Edição Limitada Benfica, foi desenhada para todos os amantes de desporto e grandes apreciadores de Macieira. Com esta edição pretendemos enaltecer o percurso cheio de conquistas e sucesso de ambas as marcas esperando que esse mesmo entusiasmo prospere junto dos nossos consumidores”, explica Joana Franco, Head of Marketing da Pernod Ricard Portugal.

A edição Macieira Benfica, mantém a habitual Macieira Royal Spirit, mas com uma embalagem exclusiva e comemorativa. Contém o logótipo oficial do SL Benfica, de 1930 a 1999, abrilhantando ainda o contra-rótulo com uma fotografia que remonta a 1905 – época em que o clube português estava a começar a dar os primeiros passos.

Desde então que a história destas duas marcas se tem cruzado: Macieira esteve presente em muitos jogos, estando nas linhas de bancada dos campos e tendo sido, ainda, patrocinadora da equipa de Hóquei em patins do SL Benfica.

Outra curiosidade que liga estas duas marcas foi o facto do treinador Sven-Göran Eriksson, que treinou no SL Benfica entre 1982-1984 e 1989-1992, usar o icónico panamá Macieira.

Agora, o lançamento de Macieira Edição Limitada Benfica que visa assinalar esta trajetória bem benfiquista num produto já tão acarinhado pelos portugueses.