Até abril deste ano, o município de Esposende retoma um dos eventos que faz o cartaz anual de apresentação dos produtos locais, nomeadamente aqueles que o mar dá.

Em ano atípico, a iniciativa “Março com sabores do mar” assume uma dupla faceta. Se por um lado, os 25 restaurantes participantes, a que se juntam mais de duas dezenas de pastelaria, apresentam as suas propostas em take away, em delivery ou ao postigo, já os momentos de interação com o público fazem-se nos canais digitais do município.

O programa de iniciativas conta, igualmente, com divulgação no site que apresenta o “Março com sabores do mar”. Desta forma, os interessados podem acompanhar, online, eventos com apresentação de receitas, tertúlias e ações de sensibilização.

“Cozinha sem diferenças”, “Cozinha comunitária”, “Salvar o planeta à mesa”, “Doces & endógenos”, “Receitas desconfinadas”, estão entre os momentos propostos.

Ainda no site do festival, os interessados encontram os contactos dos estabelecimentos que participam no evento.