Os robots de cozinha inteligentes não são uma novidade nos tempos que correm, aparelhos que, desde há uns anos, tomaram de rompante as cozinhas e as vidas de milhares de famílias do século XXI. Mas o mesmo não se pode dizer das gerações mais antigas que cresceram a ver nos fornos, nos fogões, apetrechos culinários e pequenos eletrodomésticos os seus aliados para grandes cozinhados.

Posto isto, decidimos desafiar uma reformada, sem qualquer tipo de experiência a manusear aparelhos eletrónicos e que passou 54 anos da sua vida a preparar refeições de forma totalmente tradicional, a experimentar um dos mais recentes lançamentos da Auchan: o VeryChef by Qilive. O SAPO Lifestyle foi para a cozinha e optou por testar duas receitas de baixa dificuldade: velouté de batata-doce para entrada e bolo de maçã para sobremesa.

Características

Potência: 1400W com 20 níveis de temperatura até 130ºC e 12 velocidades

Capacidade: taça em inox com capacidade para 3L e panela de cozedura a vapor de 1.5L

Acessórios: Bandeja de vapor, disco de ralar/de corte, cesto para cozer, espátula, batedor, amassador, lâminas e copo doseador

Outras funcionalidades: balança e ligação Wi-Fi

PVP: 379.99€

Vantagens

Velouté de batata-doce 700 gr de batata-doce 150 ml de água 300 ml de leite 1 cubo de caldo de legumes 40 gr de manteiga 1 C. creme de leite 1 pitada de noz-moscada 1 pitada de sal Preparação: Instale a lâmina de 4 facas. Descasque e corte em pedaços os 700g de batata-doce e coloque-os na tigela. Adicione os 150 ml de água, os 300 ml de leite, o cubo de legumes, a pitada de noz-moscada e a pitada de sal e programe 15 minutos a 100ºC na velocidade 1. Quando soar a campainha, adicione as colheres de natas frescas e 40 g de manteiga e misture 30 segundos na velocidade 10.

Após selecionarmos a receita desejada, carregamos no play e damos início ao processo de confeção dos pratos, que ainda que com algumas paragens, pequenas dúvidas e cliques em botões que não era suposto pelo meio, desenvolvem-se de forma simples e fácil. Se, à primeira vista, o VeryChef by Qilive da Auchan pode parecer um bicho de sete-cabeças para alguém que não tem qualquer tipo de experiência a manusear aparelhos eletrónicos e esta forma de cozinhar ser uma completa novidade, a verdade é que o processo é bastante intuitivo e menos complicado do que aparentava. O guia de funcionamento digital disponível no aparelho simplifica na introdução a este robot de cozinha e a perder o medo de experimentar algo novo.

No que diz respeito à execução das receitas em si, a rapidez é, sem dúvida, a grande mais-valia deste robot de cozinha. Depois de misturar e triturar todos os ingredientes, no espaço de 10 minutos é possível termos pronta a massa do bolo de maçã que vai diretamente do copo de mistura para o forno a 200 graus. Se o fizéssemos à mão e de forma tradicional, o preparado demoraria, pelo menos, 30 minutos a confecionar.

Outra das vantagens vai para praticidade desta máquina que se sente a diversos níveis. Em primeiro lugar, torna-se bastante mais prático e cómodo ler e seguir a receita num formato digital onde, carregando apenas numa tecla ou deslizando no ecrã iluminado, nos são apresentados todos os passos a seguir do que comparativamente com uma receita impressa em papel ou num livro de cozinha.

É ainda de salientar o facto de estarem incorporadas múltiplas funcionalidades num único aparelho o que permite que se suje muito menos loiça e se prescinda da utilização de diferentes ferramentas de cozinha para a realização destas duas receitas. Apesar de simples, a preparação iria requerer pelo menos dois recipientes, uma trituradora, uma varinha mágica e os restantes utensílios. O facto de a temperatura, temporizador e velocidade estarem predefinidas pelo aparelho consoante a receita selecionada também é um bónus, não sendo necessário preocuparmo-nos com o tempo de cozedura.

Para quem gosta de experimentar novos sabores e novas receitas todas as semanas, o VeryChef oferece mais de 1000 receitas pré-instaladas, devidamente organizadas por categorias e onde constam opções para toda a família, como é o caso de smoothies, pães, receitas para bebés, pratos vegetarianos ou sem glúten.

Desvantagens

Bolo de maçã 100 gr de farinha 3 a 4 maçãs dependendo do tamanho 1 pacote de fermento em pó 70 gr de açúcar mascavo 40 gr de leite 50 gr de manteiga 1 ovo 1 pitada de sal Preparação: Pré-aqueça o forno a 200ºC e unte a forma com manteiga. Insira a lâmina de quatro facas. Coloque os 100 g de farinha, a saqueta de fermentov em pó, os 70 g de açúcar, 0s 40 g de leite, os 50 g de manteiga, 1 ovo e 1 pitada de sal e misture 10 segundos na velocidade 4. Descasque as maçãs e corte-as em pedaços. Adicione-os à mistura e programe 1 minuto na velocidade 2 inversa. Despeje em uma forma untada com manteiga e leve ao forno por 20 minutos a 200ºC.

Todas as receitas têm lista de ingredientes, passos a seguir, dicas do chefe e acessórios necessários para a confeção, contudo detetamos várias imprecisões em relação a este aspeto. A primeira centra-se no facto de a lista de ingredientes apresentar certos itens que não estão escritos em português de Portugal, como é o caso do creme de leite também conhecido como natas, e de as dosagens nem sempre serem rigorosas e precisas, referindo apenas uma colher sem especificar o seu tamanho ou listando um pacote/saqueta de fermento sem indicar os gramas.

Outra delas é o facto de a lista de ingredientes diferir daquela apresentada durante o passo a passo e que, numa das receitas testadas, passa de açúcar mascavado para açúcar refinado. Apesar de serem pequenas imprecisões, a verdade é que pode causar alguma confusão e atrapalhar o processo de confeção independentemente do nível de experiência da pessoa que está a utilizar este aparelho.

Para além disso, o facto de algumas receitas apresentarem algumas imprecisões ao nível da ortografia faz com que não seja possível tirar o máximo partido da opção de pesquisa deste robot. É de salientar que o copo de mistura em aço inox apesar de ser de fácil encaixe, devido às suas grandes dimensões e o facto de ter uma capacidade até 4,5 litros pode tornar-se um pouco pesado para quem tem pouca força muscular nas mãos, sendo recomendado que este seja retirado sempre com cuidado e, preferencialmente, pelas pegas laterais.

Considerações finais

O VeryChef da Auchan apresenta-se como um auxiliar de cozinha muito útil e um complemento aquelas que são as ferramentas básicas que fazem parte dos trens de cozinha. Por ser multifunções e incluir diferentes modos e acessórios – que permitem amassar, cozinhar a vapor, cozinhar a fogo lento, ferver, picar, ralar, bater ou misturar -, pode ser um bom investimento para quem está a mobiliar a sua primeira casa uma vez que permite prescindir da aquisição de alguns pequenos eletrodomésticos essenciais para cozinhar.

Devido à rapidez com que é possível fazer pratos de raiz ou adiantar parte de diferentes receitas – que podem ir das mais simples às mais elaboradas -, este robot permite agilizar o processo de confeção das refeições diárias e reduzir o tempo passado na cozinha.

Este mostra-se como uma ferramenta bastante intuitiva capaz de simplificar o dia a dia das famílias e que, facilmente, pode instalar-se em qualquer cozinha e ser utilizada por pessoas de qualquer idade.