A cozinha do 'Hell's Kitchen' ficou mais vazia na noite de domingo, dia 24 de novembro.

Miguel Costa foi o escolhido pelo chef Ljubomir Stanisic para abandonar a competição. Esta decisão foi difícil para o apresentador, que confessou:

"Miguel contigo tenho uma coisa muito pessoal. Os homens não se medem aos palmos. Não consigo dizer o orgulho que eu tenho em chamar-te amigo. Aguentas tudo, stress, lodo, não trazes problemas, só soluções, mas a nível da cozinha és o elemento mais inexperiente de todos", apontou o chef.

O ator, em lágrimas, confessou: "Gostava de agradecer-te a ti. A cozinha é uma arte que nos faz comunicar com as pessoas, com a família, a cozinha ajudou- me a reencontrar a minha família. Mudou a minha vida para muito melhor", concluiu Miguel.

