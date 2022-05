Petiscos e Vinhos do Tejo vai permitir a todos os residentes e visitantes do concelho de Santarém provar alguns dos acepipes como chouriço assado, caracóis, ovos rotos, croquetes, asinhas de frango, entre dezenas de outros pratos. A lista de restaurantes aderentes está disponível no site do município de Santarém. Em cada um dos espaços participantes nesta mostra gastronómica, os visitantes também podem aceder a um mapa do concelho com todos os restaurantes que fazem parte desta iniciativa, com acesso através de um QR code que é disponibilizado.

Esta é uma entre as várias iniciativas do programa Santarém Capital da Gastronomia, organizado pela Câmara Municipal de Santarém. Com ações a decorrer desde março, as iniciativas vão culminar na realização do Festival Nacional de Gastronomia, no mês em outubro.

Para junho está já marcado o evento Chefs à Lezíria, entre 9 e 11, que voltará a reunir na cidade figuras de grande relevo da gastronomia internacional.