“Há muitos anos que eu e Dirk Niepoort somos amigos - cerca de 14. E há muito que reconheço na Niepoort a capacidade fazer vinhos excelentes e diferentes. Aqui em Londres, vivo ao pé de um parque, e queria ter um vinho que pudesse levar para beber com os amigos, de forma descontraída, sem abdicar da qualidade. Foi assim que nasceu o conceito do Park Juice, conta o chef Nuno Mendes, proprietário do restaurante Lisboeta, em Londres, que deu origem ao vinho tinto homónimo criado pela Niepoort.

Os outros quatro vinhos seguem o mesmo espírito e a mesma linha - descontração, baixo teor alcoólico, vinhos fáceis de beber e descomplicados. Ao Park Juice, vinho tinto, que Nuno Mendes gosta de beber e servir fresco, somam-se o espumante Tiny Bubbles, o vinho branco Amigos (cujo rótulo reúne Dirk Niepoort, o filho Daniel Niepoort e o Nuno Mendes), e dois Portos – um branco, muito leve, e um Porto Tawny, que o chef também serve fresco.

À venda em exclusivo no restaurante Lisboeta, em Londres, estes cinco vinhos correspondem a uma visão conjunta da Niepoort e do chef Nuno Mendes de que as novas gerações podem e devem ter acesso a vinhos mais leves e despretensiosos, que permitam, por exemplo, levar para piqueniques no parque.

“O Nuno e eu conhecemo-nos há muitos anos, e temos um entendimento semelhante do que pode ser um bom vinho, perfeito para um momento descontraído e memorável entre amigos. A filosofia da Niepoort defende desde sempre perfis de vinhos diferentes para públicos diferentes e ocasiões diferentes”, afirma Dirk Niepoort, quinta geração da Casa Niepoort. A partir de agora, há mais cinco versões leves e versáteis de vinhos portugueses em Londres, pela mão da Niepoort. Como diz Nuno Mendes, “good wine is fun”.