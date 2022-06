A cozinha é latino-americana, as margaritas e caipiroscas saltam à vista na carta das bebidas e a programação musical está garantida seis dias por semana. As noites dançantes de “Salsando com Jazzy” continuam às segundas, há Mariachis às terças, sons do Caribe às quartas e Roda de Samba a invadir o palco de quinta a sábado, seguida de DJ pela noite dentro. O cenário está montado à beira-rio, em Lisboa, e chama-se Bar do Lat.a.

No mais recente conceito do Grupo Capricciosa há 120 lugares na esplanada pintada a cor-de-rosa, que convidam a partilhar pratos típicos da América Latina e a beber uma cerveja no ponto.

Bar do Lat.a Armazém CP, Doca de Santo Amaro 1350.353 Lisboa Horário: domingo a quarta, das 16h00 às 00h00; quinta a sábado, das 16h00 às 04h00 Contactos: tel. 210 935 386

A varanda do restaurante foi batizada de Favela Chic, por ter uma vista privilegiada para o palco dos artistas e um serviço de mesa mais personalizado.