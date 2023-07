Formado em Gestão Hoteleira na Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo (EHTVC) e grande entusiasta pelo mundo dos vinhos, em especial pelo Vinho do Porto, o bartender José Mendes estará ao leme deste workshop a 22 de julho (17h00), onde os participantes terão a oportunidade de aprender a fazer três cocktails.

Os cocktails serão confecionados com vinhos Poças, como é o caso do Brig’s, branco e rosé, dois vinhos surpreendentes, frescos e aromáticos, criados especialmente para o universo da mixologia.

Além de dar a conhecer o potencial dos vinhos da produtora do Douro, fundada no ano de 1918, como base para os cocktails, José Mendes, a trabalhar atualmente no bar Torto-Porto, e vencedor de diversos prémios do setor da coquetelaria, como o “Worldclass Portuguese Bartender of the Year” em 2019, explicará ainda como utilizar os ingredientes e os materiais de forma correta. No final do workshop, os participantes terão direito a uma oferta especial: uma garrafa de vinho da Poças que foi utilizada para um dos cocktails.

Centro de Visitas da Poças Rua Visconde das Devesas, n.º 168, Vila Nova de Gaia Contactos: tel. 223 203 257; e-mail visitors@pocas.pt

O workshop tem um valor de 40 euros por pessoa e as inscrições podem ser feitas através do site da Poças.