Vale dos Ares é um projeto que abraçou o conceito de ‘boutique winery’, dedicando-se à produção de monovarietais de Alvarinho de Monção e Melgaço. Os vinhos são produzidos com uvas provenientes da Quinta do Mato, propriedade da família desde 1683.

“Em 2023 faz dez anos que lançámos a nossa primeira colheita. Para comemorar este momento decidimos fazer uma prova vertical com todas as colheitas de 2012 a 2021. Com diferentes parceiros ao longo do País, vamos realizar provas em garrafeiras para contar um bocadinho da nossa história e poderem avaliar connosco como é que tem sido a evolução do nosso projeto, como temos mudado a visão sobre os nossos vinhos a região e o que temos aprendido com colegas, fornecedores e clientes”, explica Miguel Queimado, o mentor do projeto.

A roadtrip “Uma Década de Vale dos Ares!” tem como próximas paragens a Garrafeira Venceslau, em Torres Vedras (data a anunciar), a Garrafeira Garage Wines, no Porto (data a anunciar), a Garrafeira Winers Circle, Braga, em Braga (4 de outubro), a Garrafeira Empor Spirits, em Lisboa (11 de outubro) a Garrafeira Baga, em Coimbra (18 de outubro).

O Vale dos Ares faz quatro interpretações diferentes da casta Alvarinho, a saber: Vale dos Ares Alvarinho, Vale dos Ares Borras Vinhas, Vale dos Ares Limited Edition, Vale dos Ares Single Vineyard Vinha da Coutada.