Na Casa Museu José Maria da Fonseca, a visita conduz os visitantes por três antigas adegas: a Adega da Mata, a Adega dos Teares Novos (onde estagiam, entre outros vinhos, o Periquita) e a Adega dos Teares Velhos, onde repousam os Moscatéis de Setúbal mais antigos. A visita é enriquecida com a passagem pelo jardim, numa visita acompanhada por um guia.

Na Adega José de Sousa, uma das mais antigas do Alentejo, os visitantes terão a oportunidade de explorar a Adega Moderna e a Adega dos Potes. Nestas instalações, os visitantes encontram desde o método de fermentação ancestral na Adega dos Potes até à implementação de tecnologia de ponta na Adega Moderna, na produção de vinhos brancos e tintos.

Além da visita guiada, o programa do Dia dos Namorados inclui uma prova de um vinho tinto e um moscatel, harmonizada com chocolates artesanais. Os casais de namorados recebem ainda uma garrafa de vinho tinto com uma gargantilha que contém uma mensagem especial. As visitas têm disponibilidade limitada e requerem reserva antecipada.

O programa do Dia dos Namorados orça os 40€ por casal. As reservas na Adega José de Sousa podem fazer-se pelo telemóvel 918 269 569 (Whatsapp disponível) ou e-mail josedesousa@jmfonseca.pt Já na Casa Museu José Maria da Fonseca, as reservas fazem-se através do telefone 212 198 940 ou e-mail enoturismo@jmfonseca.pt

Por seu turno, no restaurante Wine Corner by José Maria da Fonseca, integrado na Casa Museu José Maria da Fonseca, o menu foi especialmente desenvolvido para o período compreendido entre 10 a 29 de fevereiro: pão regional, tostas, manteiga do dia, azeitonas e azeites com acompanhamentos, camarão flambeado em Aguardente Mosca, pica pau de pesca do dia, entrecôte maturado, batata palito com sal de tomilho e esparregado e, para adoçar, a Torta de Azeitão. Para completar a experiência, o jantar é harmonizado com vinho Periquita. O menu contempla ainda a oferta de um copo de Lancers Espumante Rosé à chegada e um copo de Alambre Moscatel de Setúbal Roxo cinco anos com a sobremesa.

Esta experiência gastronómica orça os 80€ por casal com as reservas disponíveis através do telefone 212 191 366 ou e-mail: winecorner@jmfonseca.pt