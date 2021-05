“Todos os dias, em pequenas propriedades locais da ilha da Madeira, são colhidas manualmente as bananas mais frescas que servem de matéria-prima a este snack. Depois, são transportadas para a fábrica próxima das plantações. O transporte de curta distância é propositado, de forma a que a frescura se mantenha”, narra a Urban Foods como forma de apresentação do bilhete de identidade do seu novo snack, o Banana Chips.

Após a colheita, já na fábrica, as bananas são descascadas e cortadas em rodelas finas. Assim, ao serem cozinhadas, tornam-se estaladiças. Por fim, são temperadas com sal marinho.

De acordo com a Urban Foods, marca portuguesa nascida em 2018, “todo este processo muito manual, garante que o sabor natural não se perca. Uma combinação entre o sabor tropical e intenso destas bananas com o estaladiço dos snacks”.

Quanto aos benefícios da banana, há que sublinhar que são ricas em potássio e magnésio, aliados da saúde muscular; são também ricas em fibra, que ajuda na sensação de saciedade e na regulação intestinal; é também constituída por carboidratos, fonte de energia.

As novas Banana Chips (1,49 euros o pacote), juntam-se a outros snacks da Urban Foods como as Wasabi Peas (à base de ervilhas) e Coconut Chips (à base de coco).