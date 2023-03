A loja Miss Pavlova, no Porto, lançou dois novos produtos para fazer as delícias dos pais e não só. As novidades passam por um novo sabor de bolachas agridoces (chocolate de leite e amendoim) e por um macaron de brownie de chocolate.

Estas novidades passam a estar permanentemente disponíveis na oferta da marca. Mas como forma de assinalar o Dia do Pai, Miss Pavlova criou duas embalagens especiais para aqueles que quiserem presentear os pais.

Para os pais mais gulosos, a Box Pai (P.V.P: 15,90 euros) inclui um frasco de bolachas agridoce de chocolate de leite e amendoim e uma embalagem de quatro macarons de brownie de chocolate.

Já para os apreciadores de macarons, o Pack Pai (P.V.P: 8,90 euros) é composto por uma embalagem destes quatro novos macarons de brownie de chocolate.

Ambas as soluções incluem um cartão no qual é possível colocar uma mensagem personalizada.

A Box Pai e o Pack Pai podem ser comprados online, com entregas rápidas em todo o país, nas duas lojas da marca na Ribeira do Porto e NorteShopping ou através das apps Ubereats e Glovo.