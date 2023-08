Dos brancos aos rosés, 6 vinhos para brindar e saborear até ao final do verão

Vinhos Verdes

Monólogo Avesso 2022

Na região dos Vinhos Verdes, sub-região de Baião, encontra-se a Quinta de Santa Teresa, propriedade do produtor A&D Wines, que lançou recentemente a mais recente colheita do seu Monólogo Avesso 2022. Produzido com a casta nativa da região, o Monólogo Avesso 2022 apresenta um perfil expressivo, com aromas florais, nomeadamente flores brancas, pimentas e um lado vegetal. Na boca apresenta-se vibrante, com acidez e mineralidade em disputa, prevalecendo notas de caroço e algum tropical num conjunto de corpo médio e final persistente. Produzida exclusivamente a partir de vinhas em modo de produção certificada biológica, a gama Monólogo é composta por mais três vinhos monovarietais: o Monólogo Sauvignon Blanc, Monólogo Chardonnay e o Monólogo Arinto.

Preço recomendado: 9 euros

créditos: ALVARO MARTINO R6.2 COPY RIGHT 2022

Douro

São Luiz Winemaker’s Collection Tinto Cão Reserva Rosé 2022

A Sogevinus sugere a mais recente edição do São Luiz Winemaker’s Collection Rosé, um monocasta Tinto Cão proveniente da colheita de 2022, para esta temporada. Os aromas a groselha e romã evidenciam-se no buquê marcado ainda por frutas frescas e apontamentos florais. Do nariz à boca, a textura sedosa prevalece, com notas fumadas de existência subtil a realçar a complexidade. A frescura é omnipresente aquando da prova e chega inclusive ao final longo e demorado. Elegância, amplitude e complexidade são adjetivos que ajudam a descrever a nova colheita de São Luiz Winemaker’s Collection Rosé, um vinho decididamente gastronómico que faz companhia a pratos de maresia, como marisco ou peixe, mas também a carnes brancas e queijos de média intensidade. Desta edição apenas existem 7550 garrafas (garrafas 1 a 7200 em 750ml; garrafas 7201 a 7550 em 1500ml).

Preço recomendado: 22 euros.

Manoella Douro Rosé 2022

Produzido na emblemática Quinta da Manoella, propriedade da Wine&Soul, o vinho Manoella Douro Rosé é a expressão da elegância, frescura, complexidade e equilíbrio do Douro. O Manoella Douro Rosé 2022, oriundo de uma vinha de Touriga Nacional com 42 anos plantada em patamares de exposição sudoeste a 450 metros de altitude, denota uma tonalidade muito clara, fazendo dele um rosé clássico, fresco e aromático. Com notas frescas de framboesas, rosas e um ligeiro toque de clementina, este rosé duriense apresenta frescura na boca, notas minerais e um final muito longo. Foram produzidas 18.500 garrafas de 75 cl e 488 garrafas Magnum (150 cl).

Preço recomendado: 13,5 euros.

Lisboa

Quinta de Chocapalha Sauvignon Blanc 2022

Para refrescar os dias mais quentes de verão, a produtora de Alenquer sugere o seu branco Quinta de Chocapalha Sauvignon Blanc 2022. Este vinho tem na sua génese a filosofia da produtora, que aposta na produção de vinhos de origem, elegantes e frescos, refletindo assim a autenticidade do seu terroir. Boa complexidade aromática é a característica que melhor define o Quinta de Chocapalha Sauvignon Blanc 2022, graças à casta que lhe dá origem. De cor brilhante e intensa, no nariz, evidenciam-se aromas tropicais e ligeiras notas de espargos. Apresenta uma excelente mineralidade e bom volume, sendo extremamente fresco, elegante e com um final longo. A frescura e elegância que tanto caracteriza este vinho de quinta, torna-o na sugestão perfeita para os dias mais quentes, ideal para ser consumido a solo ou à mesa, a acompanhar pratos leves como saladas, peixes brancos e marisco.

Preço recomendado: 10 euros.

Península de Setúbal

Periquita Reserva Branco 2022

Da Península de Setúbal, a José Maria da Fonseca sugere a mais recente novidade do seu portefólio para este verão – o Periquita Reserva Branco 2022, reforçando assim a gama Periquita, marca de vinhos de mesa mais antiga de Portugal. Elegante e com aromas marcantes a frutas tropicais, é o vinho perfeito para as noites de verão, a dois, ou entre amigos. O Periquita Reserva Branco é simultaneamente um herdeiro da tradição Periquita e o reflexo da inovação e modernidade, que caracterizam esta marca, que há tantos anos se junta à mesa dos portugueses. Daí resulta um vinho branco de cor cítrica e perfume intenso, ainda que elegante, onde se destacam os aromas a frutas tropicais, a pêssego e alperce, dados pela casta Viognier. Já o Arinto concede a este vinho um perfil vibrante com acidez viva e refrescante. Este vinho branco, produzido na região da Península de Setúbal, acompanha na perfeição pratos leves e frescos, como saladas, peixe e marisco. Deve ser consumido bem fresco, idealmente a 8 °C.

Preço recomendado: 9,99 euros.

Alentejo

Vinha da Rosa Rosé 2022

Do produtor João Portugal Ramos, sugere-se o Vinha da Rosa Rosé, o qual surgiu da vontade de criar um vinho a partir de uma vinha biológica, rodeada pelas cores e aromas das roseiras que a serpenteiam em Estremoz. Produzido com uvas das castas Touriga Nacional e Syrah criteriosamente selecionadas à entrada da adega, o Vinha da Rosa Rosé 2022, apresenta cor rosa-pálido, aroma fino e subtil. Na boca é fresco e estruturado, predominando as notas de framboesa e fruta tropical, com final de boca prolongado. Produzido em solo xistoso e oriundo de vinhas com 20 anos é o vinho ideal para fazer companhia ao longo do verão.