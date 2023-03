Para comemorar, a app está com uma campanha, até ao dia 2 de abril, de 50% de desconto em vários pregos e hambúrgueres, como é caso do Puro e Duro (11,9 euros), Dona Maria (11,4 euros), Só o Peru Morre na Véspera (9,8 euros), The Best Prego of Portugal (13,8 euros), Chave de Ouro (10,6 euros), Pulga Atrás da Orelha (10,4 euros) e Cantar de Galo (9,8 euros).

Numa ementa que conta com nove pregos e oito hambúrgueres os imperdíveis são o Dona Maria, um prego de lombo de novilho, maionese de alho, manjericão, queijo cheddar e copita; e o Pulga Atrás da Orelha, um hambúrguer de novilho com molho barbecue, cebola frita, alface iceberg, tomate assado, bacon grelhado e queijo cheddar.

Os pregos e os hambúrgueres podem ser acompanhados com batata frita ou chips de batata-doce. Nas sobremesas, os mais gulosos podem escolher entre mousse de chocolate (2,9 euros) e mousse de Oreo (2,9 euros).

A Dona Maria Pregaria é uma cadeia de restaurantes de pregos e hambúrgueres no pão e tem já dois restaurantes em funcionamento em Vila Nova de Famalicão e em Vila do Conde.

A nova dark kitchen está situada em Alvalade, em Lisboa, e está aberta das 12h00 às 23h30.

O conceito estreou em 2014, em Vila Nova de Famalicão.