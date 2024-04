No Mama Shelter a vista panorâmica abrange os principais ícones de cidade, desde o Castelo de São Jorge até à Ponte 25 de Abril, passando pelo Cristo Rei e pela Basílica da Estrela.

Com o mês de maio, as refeições no rooftop trazem novidades. O brunch de sábado conta com três opções – Salmão, Rosbeef ou Veggie – para saborear sem pressas. Ao almoço, durante a semana, há um Menu do Dia, Menu Polvo ou Menu Healthy. Mas estão também disponíveis alguns petiscos nacionais e internacionais, já habituais no menu do Mama, como Vieiras, Salada de Burrata e Tártaro de Salmão.

Ao jantar, a carta passa a ter novos pratos quentes que servem de porta de entrada para as longas noites de dança no rooftop. As duas opções de Tacos Lovers – Porco desfiado com pickles, barbecue e molho sweet chili ou Camarão panko com rúcula e molho sweet chili – e o Trio Tártaro – Bife, Salmão e Atum com tostas e molho oriental – podem ser desfrutadas sob uma atmosfera de festa nos dias quentes da primavera lisboeta. Entre as novidades, há ainda ostras e opções vegetarianas, como as gyozas de vegetais.

créditos: © Gonçalo Madeira

Quanto aos cocktails, estreiam-se o Mama Mia (Bombay Shapphire, Flôr de Sabugueiro, Martini Bitter, Cointreau e Hibiscus), o Day ‘N’ Nite (Rum Bacardi, Morango, Sumo de Ananás, Schweppes Citrus) e o Loose Yourself (Pisco, Flor de Sabugueiro, Creme de Mure, Lima e Clara de Ovo). Para os adeptos dos Mocktails, também há novidades: o Hey Jude (Maçã, Manjericão, Limão, Baunilha e Clara de ovo), o Shake it Off (Martini Vibrante, Arando, Lima, Grenadine, Canela e Framboesa) e o Dream On (Maracujá, Pêssego, Limão e Quinina). Novos protagonistas com nomes musicais para fazer jus aos serões animados que se anteveem no rooftop do Mama Shelter Lisboa.

Por fim, todas as quartas-feiras, a partir de maio, vai ser possível fazer uma Mama Tattoo, que é temporária

Desde o dia 22 de abril o horário já é alargado: de segunda a sexta-feira, das 12h00 às 15h30 (para almoço) e das 16h00 às 22h30. Ao sábado, o rooftop abre às 11h00 e é servido brunch até às 16h00. O horário de domingo é das 16h00 às 22h30. O jantar é servido de segunda-feira a domingo até às 22h00. A animação é assegurada com os DJ sets de quinta a sábado, das 19h00 às 22h00.