Nasceu nas pastelarias francesas de Paris onde se fizeram grandes filas e rapidamente se tornou viral nas redes sociais (principalmente, no TikTok). A Crookie - um croissant recheado e coberto com massa de cookie americana – chegou a Portugal pelas mãos da Lully 1661.

A Crookie conjuga a textura delicada do típico croissant francês, com o traço estaladiço da bolacha. A Lully 1661, padaria e pastelaria artesanal francesa quis “aperfeiçoar e acrescentar valor” a este doce híbrido e inédito, como comenta o CEO da marca, Alain Savouré.

"Demorámos algumas semanas a desenvolver uma receita e um processo de produção que estivessem de acordo com os nossos padrões. Este croissant crocante, mas fofo, é recheado com massa de cookie derretida e coberto com uma versão crocante dessa mesma massa já assada, explorando assim três tipos de texturas. Estamos muito orgulhosos por trazermos esta receita de França para Portugal, precisamente quando a trend ainda está a fervilhar entre os nossos compatriotas", acrescenta Yann Lombard-Platet, responsável de marketing e comunicação da Lully 1661.

A Crookie encontra-se disponível nas lojas da marca, no Beato (Rua do Grilo, n.º 12) e nos Anjos (Rua do Forno do Tijolo, n.º46).