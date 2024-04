Até a 5 de maio, são 27 os espaços de restauração/gastrobares que, na zona urbana de Santarém, dão mais vida à gastronomia da região. O Ribatejo, que este ano viu o chef scalabitano Rodrigo Castelo, Embaixador para a Gastronomia de Santarém, receber uma estrela Michelin e uma estrela verde, que distinguiram o seu restaurante Ó Balcão, está agora mais próximo do público nacional e internacional.

Durante o mês do evento, as mais de duas dezenas de restaurantes e gastrobares participantes têm a oportunidade de servir ao público em geral, no seu próprio espaço, um petisco e um copo de vinho da região dos Vinhos Tejo (os vinhos são previamente definidos) pelo preço de 10 euros. Há ainda a possibilidade de aquisição de vouchers no Posto de Turismo de Santarém, mediante o pagamento de 5 euros. Com um valor real de 10 euros, esta compra antecipada, que pode ser realizada ao longo de todo o evento, até um limite de 4.000 vouchers, permite usufruir de um desconto de 50% no valor dos petiscos nos estabelecimentos que integram o evento.

Além dos vouchers, outro atrativo é o passatempo “Rota do Petisco & Vinhos do Tejo” e que consiste no preenchimento um “Passaporte” com o registo dos restaurantes ou gastrobares visitados. Os primeiros 15 participantes que visitarem dez restaurantes serão premiados com três garrafas de vinho do Tejo – um branco, um tinto e um rosé.

Na 4.ª edição do Petiscos & Vinhos do Tejo participam os seguintes espaços: A Burguesita, A Caravela, A Grelha, BlackFrog, Bom Garfo, Casa dos Torricados, Casa Lusitana, Central, Cervejaria Mística, Di Gusto, Dois Petiscos, Dom Nunes, Dom Papinhas, Eva, Flor do Ribatejo, Galinha da Vizinha (Centro, Galinha da Vizinha (Complexo Aquático), Giullieta Pizza & Gelato, Loja das Tradições, Luís dos Leitões, No Corte, O Brazão, O Torgal, Pátio da Graça, Taberna & Mercearia Sebastião, Taberna do Quinzena 1 e Tascá.

“Este evento que agora apresentamos, o Petiscos & Vinhos do Tejo é mais uma das iniciativas que, com a curadoria do chef Rodrigo Castelo, tem chamado a Santarém centenas de pessoas, que vêm não só pela nossa gastronomia, mas por tudo o que a região tem para oferecer”, sublinha João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém.