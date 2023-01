A Panther Organic Coffee, a marca de cafés e sanduíches da Restalia, acaba de abrir a sua segunda loja em território nacional, no edifício Promenade, no Cais do Sodré, depois de se ter estreado em Portugal em outubro do ano passado, no Atrium Saldanha.

Para comemorar a abertura, a 30 de janeiro, Dia Internacional do Croissant, a marca vai estar a oferecer, das 8h00 às 10h00 e das 12h00 às 14h00, as suas panteritas nas ruas adjacentes ao edifício Promenade, isto é, na Avenida 24 de Julho e na Praça Dom Luís I. Para além destes pequenos croissants, serão também distribuídos vouchers que dão direito a um café grátis na loja.

Embora sejam já bastante conhecidas em Espanha, as panteritas chegaram agora a Portugal, uma novidade dentro do próprio grupo Restalia e na área da restauração portuguesa. Com várias coberturas, estas delícias custam 2,5 euros com café na loja e podem também ser levadas para casa, havendo caixas com cinco, dez ou 25 unidades, com um valor de 3, 5 e 12 euros respetivamente.

Na Panther Organic Coffee o café, ecológico e orgânico, provém de um comércio justo e é cultivado por mulheres colombianas, vítimas do conflito armado. Nas lojas é possível saborear cappuccinos, um latte machiato ou cold brew latte a 2,5 euros.

Para quem quiser petiscar, há também à disposição tostas com abacate e peru, wraps e ainda chicken ou cesar salads. Por fim, para depois do trabalho, podemos ainda voltar à Panther Organic Coffee para beber um Panther Ice – os seus divertidos e coloridos cocktails.

É possível encomendar todo menu da marca através da aplicação Glovo e em breve com a Uber e Bolt.