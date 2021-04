A segunda edição do Fórum Pensar Cozinha vai debater a Cozinha Colaborativa, conceito que ganhou expressão com a pandemia de COVID-19. A iniciativa decorre em simultâneo com a grande final do concurso Chefe Cozinheiro do Ano, que põe à prova seis finalistas durante seis horas, a 15 de abril, na FIL em Lisboa.

O Fórum Pensar Cozinha será transmitido em direto em chefecozinheirodoano.pt e nas redes sociais da Edições do Gosto, e desafia profissionais e especialistas a partilharem projetos, soluções e sinergias que surgiram no último ano na gastronomia nacional, num contexto difícil para o setor.

Entre os convidados, estão Pedro Monteiro (Musa), André Lança Cordeiro (Essencial Restaurante), Miguel Peres (Reco Reco e Pigmeu), Miyuki Kano (Bri_o_brioche), João d’Eça Lima (Restaurante Xisto), Filipe Ramalho (Páteo Real), Marlene Vieira (Grupo Marlene Vieira), Nuno Faria (Grupo 100 Maneiras) ou Tânia Durão (Restaurante Atrevo).

Paulo Amado, das Edições do Gosto, presidirá a abertura do Fórum. “Num momento tão difícil para a restauração no nosso país, o setor continua unido. E esse foi o mote para o tema deste ano: a cozinha colaborativa. Mais do que nunca é essencial promover a Colaboração Profissional, Social e Digital e abrir espaço de debate sobre este tema no dia em que vamos premiar o Chefe Cozinheiro do Ano, faz ainda mais sentido”, afirma.