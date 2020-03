“No seguimento dos mais recentes acontecimentos na cidade do Porto, também das recomendações da Direção Geral da Saúde para eventos públicos e de grande dimensão, devido ao COVID-19”, a organização do Veggie Fest Porto decidiu-se pelo cancelamento do evento que decorreria no Shopping Cidade do Porto

“Reconhecendo o impacto do COVID-19 a nível nacional e mundial, assim como às perspetivas e confirmação de novos casos na cidade do Porto comunicados por parte das entidades de saúde, o Shopping Cidade do Porto e o Veggie Fest aliam-se às instituições no esforço de preservar a saúde pública”, lemos no comunicado emitido na página do evento.

A mesma fonte faculta um e-mail por forma a que os interessados em mais esclarecimentos possam contactar a organização Veggie Fest: organizacao@veggiefest.pt