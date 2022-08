A partir de 31 de agosto e até aos últimos dias de setembro, as conversas entre Cristiano e Francisca van Zeller vão dominar o Instagram da Van Zellers & Co. Trata-se da iniciativa “Harvest Talks with Cristiano and Francisca van Zeller” que, num registo informal e sempre na língua inglesa, vai discutir o vinho como quem discute a vida: dos primeiros dias da vindima de 2022, no ano mais seco que Portugal experimentou nos últimos 100, às memórias de infância do produtor que já soma quatro décadas de carreira.

Serão um total de quatro diretos no Instagram da marca que foi relançada em 2020. Todas as quartas-feiras, a partir das 22h, pai e filha vão proporcionar uma viagem pelo mundo dos vinhos. De salientar que esta é a família mais antiga a criar vinho do Porto sem interrupção, uma vez que os van Zeller estão ligados ao Douro e à produção de vinhos desde 1620.

O primeiro direto acontece no dia 31 de agosto, onde serão feitas previsões sobre a vindima deste ano e onde serão explorados detalhes dos primeiros passos de Cristiano entre vinhas e vinhos num Douro tão diferente do de hoje.

A 7 de setembro, a dupla vai explorar o início de vida no negócio de vinho do Porto, que tem passado de geração em geração, e a morte do pai de Cristiano. Mas também os sonhos e as mudanças profissionais vão ser tópicos de conversa, sem nunca descurar o ponto de situação face à vindima a decorrer.

A 14 de setembro, pai e filha entram pelos bastidores da revolução dos vinhos no Douro e da formação do conhecido grupo Douro Boys e a 28 de setembro, Cristiano e Francisca vão conversar sobre os amigos e a nova era da Van Zellers & Co, refletindo sobre os impactos da pandemia, sobre os arrependimentos e as lições, e vão lançar-se rumo à revolução digital com os olhos postos no futuro dos vinhos.