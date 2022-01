Não obstante o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos, a produção de conservas mantém práticas de há muito e uma tradição nacional ligada a indústrias de norte a sul do país. No Algarve, a Conserveira do Arade, reabre portas no mês de fevereiro e convida miúdos e graúdos a descobrirem como se produzem as suas conservas das marcas Papa Anzóis e Petiscadas Saboreal.

As visitas guiadas (das 9h00 às 17h00) vão consistir em dois momentos: a apresentação do espaço de produção e embalamento das conservas, e posteriormente um momento de prova das mesmas. Os visitantes terão a oportunidade de adquirir conservas diretamente ao produtor.

A marcação prévia da visita é obrigatória e deve ser realizada por telefone 282 498 170 ou por e-mail para o geral@saboreal.pt